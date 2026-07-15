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Физик Юрасов: нельзя ложиться на землю во время грозы

Физик Юрасов: нельзя ложиться на землю во время грозы

Доктор физико-математических наук, профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА Алексей Юрасов рассказал, что во время грозы опасно прятаться под одинокими деревьями, навесами с металлическими опорами, возле линий электропередачи и водоёмов.

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