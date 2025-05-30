Из Бурятии в Новгородскую область вернут похищенные у пенсионерки деньги

Как сообщила и.о. старшего помощника прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Инга Чугунова, по обращению 69-летней жительницы Окуловского района о совершённом в отношении неё дистанционном мошенничестве прокуратура района провела проверку.