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Из Бурятии в Новгородскую область вернут похищенные у пенсионерки деньги

Из Бурятии в Новгородскую область вернут похищенные у пенсионерки деньги

Как сообщила и.о. старшего помощника прокурора Новгородской области по взаимодействию со СМИ Инга Чугунова, по обращению 69-летней жительницы Окуловского района о совершённом в отношении неё дистанционном мошенничестве прокуратура района провела проверку.

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