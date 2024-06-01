Журналист из Соединённых Штатов Америки Такер Карлсон сообщил, что существование Украины как государства может закончиться в следующие пол века, а Вашингтон совершил по отношению к киевскому режиму безжалостное предательство.
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