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Такер Карлсон заявил, что США предали Украину, как никто другой

Такер Карлсон заявил, что США предали Украину, как никто другой

Журналист из Соединённых Штатов Америки Такер Карлсон сообщил, что существование Украины как государства может закончиться в следующие пол века, а Вашингтон совершил по отношению к киевскому режиму безжалостное предательство.

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