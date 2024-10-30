Венесуэла поблагодарила Путина за поддержку на саммите БРИКС

Благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку Венесуэлы на саммите БРИКС выразила исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес 30 октября в интервью телеканалу Venezolana de Television.
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