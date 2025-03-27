Эксперт: «У хоккеистов все начинается заново»

Петербургский СКА сегодня стартует в розыгрыше Кубка Гагарина матчем в Москве с «Динамо». Впервые за много лет команда из Северной столицы не будет считаться фаворитом Армейцы до последнего момента сохраняли шансы на шестое место «Запада», которое заняли бы в случае победы московского «Динамо» над «Северсталью» в Череповце в заключительном матче регулярного чемпионата.