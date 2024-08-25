«Это живое предупреждение». Как в России и в мире отреагировали на задержание Павла Дурова властями Франции?

Американский журналист Такер Карлсон, реагируя на задержание во Франции основателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил, что бизнесмена заперла западная страна, союзник администрации президента США Джо Байдена и активный член НАТО.
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