Эксперты ожидают, что икра продолжит дешеветь

Вылов лосося в 2025 году прогнозируется на уровне 311 тысяч тонн против 235 тысяч тонн в 2024-м. Это может привести к снижению цены на икруВылов лосося в этом году превысит прошлогодний, поэтому икра продолжит дешеветь.
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