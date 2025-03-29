Эксперты ожидают, что икра продолжит дешеветь

Вылов лосося в 2025 году прогнозируется на уровне 311 тысяч тонн против 235 тысяч тонн в 2024-м. Это может привести к снижению цены на икруВылов лосося в этом году превысит прошлогодний, поэтому икра продолжит дешеветь.