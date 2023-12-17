В центральный аппарат СК России будет представлен доклад о проверочных мероприятиях по информации о нарушении жилищных прав многодетной семьи из Якутска

В социальных медиа сообщается, что многодетная семья из Якутска после изъятия приватизированного аварийного жилья была переселена в непригодные для проживания условия, где каждую зиму граждане сталкиваются с холодом, сыростью и плесенью.
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