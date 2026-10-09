У белоруса изъяли самодельный пистолет и винтовку: возбуждено дело

В Костюковичском районе у 51-летнего мужчины изъяли хранившийся в родительском гараже арсенал: самодельный гладкоствольный пистолет, переделанную из пневматики винтовку и более сотни патронов, четыре из которых признаны боеприпасами.
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