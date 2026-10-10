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Тверь отпраздновала юбилеи храма и монастыря великомученицы Екатерины

Тверь отпраздновала юбилеи храма и монастыря великомученицы Екатерины

10 октября в Твери прошли торжественные мероприятия, приуроченные сразу к двум юбилейным датам: 240‑летию освящения храма великомученицы Екатерины (1786 год) и 30‑летию основания Свято‑Екатерининского женского монастыря (1996 год) — сообщает Тверская Епархия.

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