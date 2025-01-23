Нетаньяху заявил, что Маска оклеветали после жеста на инаугурации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, которого обвиняют в использовании нацистского приветствия на церемонии инаугурации президента США, заявив, что того оклеветали.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии