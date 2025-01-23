Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нетаньяху заявил, что Маска оклеветали после жеста на инаугурации

Нетаньяху заявил, что Маска оклеветали после жеста на инаугурации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заступился за американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска, которого обвиняют в использовании нацистского приветствия на церемонии инаугурации президента США, заявив, что того оклеветали.

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