Обзор Resident Evil 4: Separate Ways

Платформы: PS5 XSEX PS4 ONE PC Разработчик: Capcom Издатель: Capcom Жанры: action survival horror adventre Существуют причины, по которым мини-кампанию Separate Ways в контексте оригинальной Resident Evil 4 почти не обсуждают.
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