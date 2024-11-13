МХПИ: спрос на окончивших колледжи растет вдвое быстрее, чем на выпускников вузов

Московский художественно-промышленный институт (МХПИ) проанализировал данные Росстата за 2022-2024 годы и установил, что востребованность специалистов среднего звена растет почти вдвое быстрее, чем выпускников вузов.
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