Антитеррористическая прокуратура Франции расследует стрельбу в школе коммуны Обань, пишет Le Figaro. «Национальная антитеррористическая прокуратура взяла на себя расследование нападения на колледж Лаканаль в городе Обань, совершённого в понедельник 14-летним учеником», — говорится в публикации.