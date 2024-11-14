Барнаульцы ходят на работу больными, чтобы не получать копейки на больничном

Так поступают 65% опрошенных В Барнауле 65% трудоустроенных жителей города заявили, что ходят на работу, будучи нездоровыми, чтобы не брать больничный, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии