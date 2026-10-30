Ворошиловский район — престижная локация в самом центре города. 2 минуты до Дома Правительства! Площадь — 398 м² 7 комнат Два уровня Кирпичный дом Состояние — под чистовую отделку Приличные соседи Консьерж При необходимости доступен паркинг в доме .
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