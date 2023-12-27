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Спички - не игрушка

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«Украинцев подсадили на дешёвый инфонаркотик. Начинается ломка» – Бортник

«Украинцев подсадили на дешёвый инфонаркотик. Начинается ломка» – Бортник

Политнавигатор Украинское военное руководство недальновидно подсадило свой народ на примитивный информационный наркотик – и теперь не знает как это исправить.

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