Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 266 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарибян Сусанна (Гарибян)
    Давно пора прихлопнуть этого упыря вместе с его бандой.«Жалею, что не мо...
  • ШКИПЕР
    Обнюханный утырок не понимает , что после ударов по Кремлю его банда будет правит салорейхом из Жмеринки.«Жалею, что не мо...
  • Елена Верия (Безденежных)
    100 %                                                                                                На замке держи я...Главное не превра...

Запуск «сердца» Т-90: на заводе показали сборку «Прорыва»

Запуск «сердца» Т-90: на заводе показали сборку «Прорыва»

«Уралвагонзавод» – один из крупнейших в стране производителей танков, в том числе и Т-90М «Прорыв». Один из самых волнительных и ответственных, требующий особой концентрации, внимания и опыта моментов сборки танка Т-90М «Прорыв», или как его еще называют «девяностого» - это запуск двигателя, вмонтированного в корпус машины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх