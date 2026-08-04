Джошуа Бонхилл-Пейн с судимостью за антисемитизм выдвинут кандидатом от Консервативной партии на выборы в совет графства Сомерсет

Джошуа Бонхилл-Пейн, бывший ультраправый активист, судимый за антисемитские публикации, выдвинут кандидатом от Консервативной партии на местных выборах в совет графства Сомерсет, которые пройдут в следующем году.
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