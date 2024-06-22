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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ильгар Мамедов: «На Играх БРИКС нет ограничений и глупостей, как на международных стартах. Ребята чувствуют себя свободно в нашей свободной стране»

Президент Федерации фехтования России сравнил Игры БРИКС с турнирами под эгидой международных федераций.

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