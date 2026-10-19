- Более 200 человек арестованы во время беспорядков в Милане; - Андрей Разин оспорил права на хиты «Ласкового мая» в Турции; - The Telegraph: первая в истории человечества война в космосе может разразиться уже в ближайшие пять лет; - Цены на первичное жильё за год выросли на 10,5%; - По данным РБК, налоговые органы стали активнее запрашивать у банков сведения о клиентах.
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- Дорогой табак
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