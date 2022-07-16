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Кузяев об 1:1 с «Химками»: «Зенит» приезжал за победой, конечно. Но результат справедлив, они бились»

Далер Кузяев назвал справедливым ничейный результат в матче «Зенита» и «Химок».  В первом туре нового чемпионата РПЛ клубы разделили очки – 1:1.

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