Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком на федеральной трассе Иркутск–Улан-Удэ–Чита

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе Иркутск-Улан–Удэ-Чита. По предварительной информации, 70-летний водитель мотоцикла Harley Davidson столкнулся с автомобилем "КАМАЗ".
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