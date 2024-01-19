Пентагон уведомил Конгресс США о «критическом» удорожании и продлении срока разработки новой МБР

На разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) LGM-35 Sentinel, которую ведет по заказу ВВС США компания Northrop Grumman, потребуется больше времени и денег, чем планировалось изначально.
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