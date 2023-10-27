Открытие соревнований стран ШОС по кикбоксингу прошло в Раменском

Открытый чемпионат и первенство стран ШОС по кикбоксингу стартовали в Раменском. Участниками соревнований стали спортсмены более чем из 15 государств, таких как Азербайджан, Алжир, Куба, Афганистан, Белоруссия, Китай и других.