На специализированном предприятии в Марьине развеяли мифы о лифтах

Что делать, если вы застряли в лифте и почему там невозможно задохнуться Что делать, если вы застряли в лифте, почему там невозможно задохнуться и почему кабина практически не может упасть, узнала корреспондент «ЮВК», побывав в производственном цехе АО «Мослифт», расположенном на улице Нижние Поля.