В Новосибирске срывается выполнение капремонта многоквартирных домов

К 1 ноября из запланированных 431 дома подрядчики отремонтировали всего 178.В мэрии Новосибирска во вторник, 31 октября, начальник департамента энергетики и ЖКХ Дмитрий Перязев озвучил неутешительную статистику по прохождению капитального ремонта в многоквартирных домах.
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