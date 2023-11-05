Многие опасаются автомобилей с турбомоторами, предпочитая модели с атмосферными двигателями

Мы часто пишем, что переход некоторых моделей на турбированные двигатели может повлиять на спрос. Это связано с тем, что у многих покупателей на российском рынке сложилось представление о том, что турбина – устройство капризное, ненадежное и обязательно повлияет на стоимость обслуживания и эксплуатации.
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