Чемпион ОИ Васильев оценил решение FIS вернуть российских лыжников

Двукратный чемпион Олимпийских игр по биатлону Дмитрий Васильев высказался о решении Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить россиян до международных турниров в нейтральном статусе, указав на тренд возвращения российских атлетов.