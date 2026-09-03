Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 3 сентября

Минобороны России представило свежую сводку о ходе спецоперации по состоянию на 3 сентября. Главные события развернулись на Харьковском направлении: подразделения группировки «Север» в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка.