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Мировое обозрение

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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 3 сентября

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации по состоянию на 3 сентября

Минобороны России представило свежую сводку о ходе спецоперации по состоянию на 3 сентября. Главные события развернулись на Харьковском направлении: подразделения группировки «Север» в результате решительных действий взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатное и Должанка.

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