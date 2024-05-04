«Везут европейцев из Японии». Владивостокская таможня сообщила необычные факты

В марте 2024 года ввоз автомобилей через Владивосток достиг досанкционного уровня. 21 тысячу автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования, оформили владивостокские таможенники, сообщает PRIMPRESS.
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