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«Везут европейцев из Японии». Владивостокская таможня сообщила необычные факты

«Везут европейцев из Японии». Владивостокская таможня сообщила необычные факты

В марте 2024 года ввоз автомобилей через Владивосток достиг досанкционного уровня. 21 тысячу автомобилей, ввезенных физическими лицами для личного пользования, оформили владивостокские таможенники, сообщает PRIMPRESS.

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