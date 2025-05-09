Путин: Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма

Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости Россия была и будет несокрушимой преградой для нацизма, русофобии и антисемитизма, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
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