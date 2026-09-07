Синоптик Ильин спрогнозировал потепление до +26 °C в Москве

Заметное улучшение погоды в столичном регионе начнётся с середины рабочей недели, а самым тёплым днём станет четверг, рассказал RT синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
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