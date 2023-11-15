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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шакил О’Нил в шутку взял Чарльза Баркли в захват после инцидента в матче «Голден Стэйт» – «Миннесота»

В результате потасовки во время матча «Голден Стэйт» – «Миннесота» удалены три игрока – представители хозяев Дрэймонд Грин и Клэй Томпсон, а также баскетболист «волков» Джейден Макдэниэлс.

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