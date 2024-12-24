Внимание! Отключение электроэнергии в x. Новокиевский 24 декабря с 09-00 до 17-00 ул. Дар-гора д. 1-57, скважина.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Внимание! Отключение электроэнергии в x. Новокиевский 24 декабря с 09-00 до 17-00 ул. Дар-гора д. 1-57, скважина.