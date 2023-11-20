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Джавейл Макги был недоволен действиями Тима Хардуэя. Его пришлось оттаскивать от игрока «Далласа»

Джавейл Макги был недоволен действиями Тима Хардуэя. Его пришлось оттаскивать от игрока «Далласа»

Центровой «Сакраменто» Джавейл Макги выразил недовольство действиями защитника «Далласа» Тима Хардуэя после остановки игры.

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