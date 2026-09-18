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Татар-информ

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Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»

Розалия Нургалеева: «Более 60 работ Фешина передаем на лучшую площадку в Китае»

О проектах, которые готовит ГМИИ Татарстана, о состоянии фондов музея и их пополнении, увековечении памяти рода Лихачевых, значении музеев республики в масштабах России и многом другом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову рассказала директор ГМИИ РТ Розалия Нургалеева.

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