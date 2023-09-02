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Американский боксер Малиньяджи заявил, что Дюбуа был сломлен в бою с Усиком

Американский боксер Малиньяджи заявил, что Дюбуа был сломлен в бою с Усиком

Американский боксер Пол Малиньяджи, говоря о поражении британского боксера Даниэля Дюбуа от украинца Александра Усика, на своем YouTube-канале заявил, что проблема британца заключается в том, что порой по ходу поединка его покидает боевой дух.

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