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Владимир Жириновский решил голосовать онлайн на сентябрьских выборах в ГД

Владимир Жириновский решил голосовать онлайн на сентябрьских выборах в ГД

Участники онлайн-голосования смогут стать обладателями ценных призов Стало известно о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский выбрал дистанционный способ голосования на предстоящих выборах в Госдуму, которые пройдут в Москве с 17 по 19 сентября.

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