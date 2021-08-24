Владимир Жириновский решил голосовать онлайн на сентябрьских выборах в ГД

Участники онлайн-голосования смогут стать обладателями ценных призов Стало известно о том, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский выбрал дистанционный способ голосования на предстоящих выборах в Госдуму, которые пройдут в Москве с 17 по 19 сентября.