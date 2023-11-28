Президент Аргентины Милей приехал в США для встречи с чиновниками Белого дома

Избранный недавно президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Соединенные Штаты Америки, где намерение побывать в Нью-Йорке и Вашингтоне, чтобы принять там участие во встрече с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и администрации главы государства Джо Байдена.