Президент Аргентины Милей приехал в США для встречи с чиновниками Белого дома

Избранный недавно президент Аргентины Хавьер Милей прибыл в Соединенные Штаты Америки, где намерение побывать в Нью-Йорке и Вашингтоне, чтобы принять там участие во встрече с представителями Международного валютного фонда (МВФ) и администрации главы государства Джо Байдена.
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