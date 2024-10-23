Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шереметьево - антибандеровский фильтр работает!

Шереметьево - антибандеровский фильтр работает!

"Вести недели" вчера подвели итог годовщины с момента, когда единственной точкой допуска населения хутора в Россию стало Шереметьево: 107 тысяч человек за этот год в страну стучалось, 83 тысячи из них в страну пустили.

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Юрий анин
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