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Число госпитализированных после ДТП с трамваями в Новосибирске выросло вдвое

Число госпитализированных после ДТП с трамваями в Новосибирске выросло вдвое

Сейчас в медицинских учреждениях находятся трое пассажиров и женщина, управлявшая одним из трамваев.Четыре человека оказались в больницах Новосибирска после произошедшего в последний день ноября столкновения двух трамваев маршрутов №№ 8 и 15.

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