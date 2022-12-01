Число госпитализированных после ДТП с трамваями в Новосибирске выросло вдвое

Сейчас в медицинских учреждениях находятся трое пассажиров и женщина, управлявшая одним из трамваев.Четыре человека оказались в больницах Новосибирска после произошедшего в последний день ноября столкновения двух трамваев маршрутов №№ 8 и 15.