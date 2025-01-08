ВВС Бразилии закончили расшифровку черных ящиков рухнувшего в Актау самолета

Центр расследования и анализа авиационных происшествий ВВС Бразилии закончил расшифровку записей бортовых самописцев (черных ящиков) самолета компании Azerbaijan Airlines (AZAL), рухнувшего в казахстанском городе Актау.
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