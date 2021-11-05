В Твери прошло профилактическое мероприятие «Детское кресло»

Автоинспекторы города Твери провели профилактическое мероприятие «Детское кресло». В ходе акции полицейские проверили, насколько ответственно относятся взрослые к вопросам безопасности маленьких пассажиров, и напомнили родителям о необходимости использовать детские удерживающие устройства при перевозке детей.
Происшествия7 подписчиков
Популярные статьи
- Чуть больше 15 лет по всей России 4 ноября отмечается День народного единства
- Председатель СК России поручил доложить об обстоятельствах избиения мужчины в подмосковном Лыткарино
- Председатель СК России поручил принять меры в связи с обращением сотрудников ЖКХ в Республике Башкортостан о нарушении их прав
Свежие комментарии