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salekhard.online

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Где провести выходные на Ямале. Советует путешественница со стажем

Где провести выходные на Ямале. Советует путешественница со стажем

Салехардский блогер Лидия Кельчина уже по сложившейся традиции каждые выходные северного лета проводит в интересных местах округа.

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