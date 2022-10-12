Страна и люди

9 450 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vlad Kol
    ДБ!Боррель пообещал ...
  • Слава Двоякин
    https://vk.com/video-211755388_456239898Москвича арестова...
  • патриот России
    Считают по порядку-виновным признают ВОДИТЕЛЯ .......ТЕРАКТ НА КРЫМСКО...

«Саботаж элементарных военных решений»: Сивков и Калашников о ходе СВО

Владимир Гладков.   На фоне неудач последнего времени в ходе СВО вызывает удивление абсолютное отсутствие авиационных ударов по противнику, которые не только полным ходом применялись в Сирии, но даже имели место и в конфликте с Грузией в 2008 году.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх