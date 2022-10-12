«Саботаж элементарных военных решений»: Сивков и Калашников о ходе СВО

Владимир Гладков. На фоне неудач последнего времени в ходе СВО вызывает удивление абсолютное отсутствие авиационных ударов по противнику, которые не только полным ходом применялись в Сирии, но даже имели место и в конфликте с Грузией в 2008 году.
Владимир Гладков. На фоне неудач последнего времени в ходе СВО вызывает удивление абсолютное отсутствие авиационных ударов по противнику, которые не только полным ходом применялись в Сирии, но даже имели место и в конфликте с Грузией в 2008 году.
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