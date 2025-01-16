Святую воду из купелей проверили на бактерии в Новосибирске

Всего в Новосибирской области оборудовано 32 купели, 6 из которых в Новосибирске. Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проведены исследования воды.
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