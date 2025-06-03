"Лучше уезжайте": мигранты уже не рады гражданству России

Alex Nемо

Ну оборонительные рубежи копать тоже кому-то нужно, боеприпасы на передок подвозить, питание, медикаменты, блокпосты на дорогах. Да и в конце концов в стройбатах работать и строить дома для парней, для тех кто служит а удалённых гарнизонах, что вернутся с ЛБС тоже нужно.. Вот только давать им статус участника боевых действий явно не стоит после такой службы, да и сам срок службы тоже стоит вернуть до уровня 2-х лет...