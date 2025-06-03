"Лучше уезжайте": мигранты уже не рады гражданству России

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Русский компас Фото: Belkin Alexey/GlobalLookPress. Они жалуются на "жесточайшие" законы в РФ.

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Комментарии
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Alex Nемо
Ну оборонительные рубежи копать тоже кому-то нужно, боеприпасы на передок подвозить, питание, медикаменты, блокпосты на дорогах.  Да и в конце концов в стройбатах работать и строить дома для парней, для тех кто служит а удалённых гарнизонах, что вернутся с ЛБС тоже нужно.. Вот только давать им статус участника боевых действий явно не стоит после такой службы, да и сам срок службы тоже стоит вернуть до уровня 2-х лет...
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19 час.
Одиссей
ну, разве что, действительно, какими-нить вспомогателями...
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18 час.
Виктор Борисов
Нееееааа     только  на разминирование.........
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7 мин.
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