Зачем нужна диагностика автомобиля и почему это важно?

В мире автомобильной индустрии, где технологии постоянно развиваются и автомобили становятся все более сложными, важность систематической диагностики для поддержания безопасности и эффективности автомобилей не может быть недооценена.
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