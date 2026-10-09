Биолог Сафонов: грязевой краб способен захватить Азовское море и закрепиться

Обнаруженный в Таманском заливе грязевой краб из Атлантики способен распространиться в по всему Азовскому морю из-за свое способности приспосабливаться к любой соленой воде.
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